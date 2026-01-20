В Люберцах ветераны СВО помогли расчистить территорию храма после циклона

В Люберцах ветераны специальной военной операции помогли расчистить от снега территорию храма. В результате были открыты подъезды к храму и стали доступны дорожки и прилегающая территория.

В мероприятии приняли участие члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Как отметил руководитель организации Александр Кулагин, ветераны благодарны за возможность быть полезными обществу и надеются на то, что их пример вдохновит других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе ликвидировали последствия мощного снегопада.