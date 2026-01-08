В Люберцах ветераны СВО собрали более 20 кг гуманитарной помощи

Члены люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО собрали и передали в зону специальной военной операции более 20 кг сладостей и 10 антидроновых одеял, заместитель руководителя Ассоциации Николай Чернобровкин вручил гуманитарный груз члену организации Михаилу Молнару – он доставит посылки сослуживцам для последующей передачи военным на передовую. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.