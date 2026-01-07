В Люберцах ветераны СВО встретили Рождество в храмах города
Ветераны СВО встретили Рождество в храмах Люберец
В Люберцах ветераны специальной военной операции встретили Рождество в храмах города. В храмах прошли торжественные ночные богослужения.
«Рождество — это праздник мира, надежды и торжества жизни. Для наших ребят, прошедших через суровые испытания, сегодняшний день имеет особое значение», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО округа Александр Кулагин.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Рождеством.