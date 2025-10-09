В Люберцах возбудили уголовное дело по факту ДТП с пострадавшими детьми

По факту ДТП, которое произошло накануне в поселке Красково городского округа Люберцы, в отношении 17-летнего водителя было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, не имеющим на это прав, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.