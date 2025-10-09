В Люберцах возбудили уголовное дело по факту ДТП с пострадавшими детьми
Уголовное дело возбудили в Люберцах по факту ДТП с пострадавшими детьми
Фото: [Прокуратура Московской области]
По факту ДТП, которое произошло накануне в поселке Красково городского округа Люберцы, в отношении 17-летнего водителя было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, не имеющим на это прав, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, вечером 8 октября 2025 года подозреваемый без разрешения взял ключи от транспортного средства отца и совершил наезд на двух детей, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.
Люберецкая городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельствах ДТП. Четырехлетним мальчикам оказывается необходимая медицинская помощь.