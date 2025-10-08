В Люберцах прокуратура взяла на контроль ДТП с двумя пострадавшими детьми

Люберецкая городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельствах ДТП, в котором пострадали два ребенка. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером в среду, 8 октября, на улице Карла Маркса в поселке Красково. Там 17-летний юноша за рулем багги, у которого не было права на управление транспортным средством, наехал на двоих четырехлетних детей, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Мальчикам оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.