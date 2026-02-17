В Люберцах возведут новостройки в ЖК «Легенда Коренево»

В Люберцах возводят ЖК «Легенда Коренево», застройщик проекта ООО СЗ «Коренево Девелопмент» в рамках КРТ построит жилье и социальную инфраструктуру: общеобразовательную школу, детский сад и торгово-развлекательный центр. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В корпусе № 1 завершены кладочные работы наружных и внутренних стен здания из газоблоков и перегородок из пеногазобетонных плит, выполнены стяжки полов подвала и мест общего пользования и не только, в корпусе № 2 – кладка наружных и внутренних стен здания из газоблоков, все отделочные работы, устройство кровли и так далее. Кроме того, работы ведутся в корпусе № 3, № 4 и № 5.

На первых этажах зданий разместят коммерческие помещения — досуговые центры, кафе и предприятия бытового сервиса. На территории появятся детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и автостоянка.

