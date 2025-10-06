В Люберцах возведут пять домов в составе ЖК «Легенда Коренево»

ООО СЗ «Коренево Девелопмент» продолжает строительство ЖК «Легенда Коренево» в городском округе Люберцы, в рамках комплексного развития территорий там возведут новостройки и социальную инфраструктуру: общеобразовательную школу на 500 учеников, детский сад на 120 мест и торгово-развлекательный центр. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.