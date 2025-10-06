В Люберцах возведут пять домов в составе ЖК «Легенда Коренево»
Пять домов построят в составе ЖК «Легенда Коренево» в Люберцах
Фото: [ООО СЗ «Коренево Девелопмент»]
ООО СЗ «Коренево Девелопмент» продолжает строительство ЖК «Легенда Коренево» в городском округе Люберцы, в рамках комплексного развития территорий там возведут новостройки и социальную инфраструктуру: общеобразовательную школу на 500 учеников, детский сад на 120 мест и торгово-развлекательный центр. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Работы проходят на пяти объектах. Так, например, в корпусе №1 продолжаются отделочные работы, завершается подключение инженерных сетей, корпус №2 вышел на финишную прямую строительства. Рабочие также возводят корпус №3, №4 и №5.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.