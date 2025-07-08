В Люберцах возведут пять домов в составе ЖК «Легенда Коренево»

Застройщик ООО СЗ «Коренево Девелопмент» возведет пять домов в составе ЖК «Легенда Коренево» в городском округе Люберцы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в корпусе № 1 в жилых секциях (1-2) строители выполняют работы по устройству индивидуального теплового пункта, в корпусе № 2 — завершают установку ИТП. Кроме того, работы ведутся в корпусах № 3, № 4 и № 5.

Строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры идет в рамках комплексного развития территорий. Застройщик также возведет здесь общеобразовательную школу на 500 учеников, детский сад на 120 мест и торгово-развлекательный центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.