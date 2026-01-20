В Люберцах возведут поликлинику в составе ЖК «Томилино Парк»
Поликлинику построят в составе ЖК «Томилино Парк» в Люберцах
Фото: [группа «Самолет»]
В ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на 540 посещений в смену, девелопером выступает группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Строители завершают установку инженерного оборудования, выполняют внутренние отделочно-декоративные работы и благоустройство прилегающей зоны. Учреждение позволит улучшить доступ населения ко врачебной помощи и обеспечит трудоустройство для 50 сотрудников.
В здании будет четыре этажа, в нем обустроят помещения для прививочных процедур, лабораторий и приема анализов. Детская секция будет включать зону хранения детских колясок, взрослая – аптеку. Поликлинику оснастят полным набором специализированных помещений, включая врачебные кабинеты, процедурные комнаты, отделения рентгенологии и флюорографии, вакцинальный кабинет, медицинские манипуляционные и не только.
На территории комплекса уже построили 22 корпуса, два детских сада и две школы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.