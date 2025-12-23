В Люберцах возведут ЖК «Легенда Коренево»

В Люберцах в рамках комплексного развития территории возводят ЖК «Легенда Коренево», застройщик проекта ООО СЗ «Коренево Девелопмент» построит жилье и социальную инфраструктуру – общеобразовательную школу на 500 учеников, детский сад на 120 мест и торгово-развлекательный центр. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В корпусе №1 строители выполняют установку лифтов и комплексной системы теплоснабжения, в корпусе №2 – пусконаладочные работы лифтов и фасадные работы, в корпусе №3 – монтаж и настройка лифтового оборудования. Кроме того, работы ведутся в корпусах №4, №5. На территории началось благоустройство территории, ведется установка электрических зарядных станций.

Жилой комплекс комфорт-класса появится вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково, на первых этажах зданий откроют досуговые центры, кафе и предприятия бытового сервиса. Проект предусматривает создание детских и спортивных площадок, велодорожек и автостоянки более чем на 600 машино-мест.

