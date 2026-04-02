Представители Подмосковья вошли в число лучших на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Очный этап конкурса проходит с 28 марта по 3 апреля в Москве. По итогам первого очного этапа педагоги Подмосковья одержали победу в двух номинациях.

Так, инструктор по физкультуре из школы№31 Химок Ольга Житова победила в категории «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций». Учитель русского языка и литературы из Областного технолицея им. В.И. Долгих Истры была признана лучшей в номинации «Педагог-наставник».

В общей сложности Подмосковье в финале представляли 25 педагогов. Победителей конкурса наградят 3 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в сфере образования.