Опубликован первый тизер спин-оффа «След Чикатило» — продолжения сериала с Дмитрием Нагиевым

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал тизер спин-оффа сериала «Чикатило». Новая работа получила название «След Чикатило», пишет РБК. Это сиквел проекта, в котором главную роль исполнил Дмитрий Нагиев.

Режиссером нового сериала выступил Сергей Попов, а продюсерами стали Сарик и Гевонд Андреасян, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Сценарий написал Алексей Гравицкий.

Сюжет основан на реальных событиях, которые происходили на юге России в 2000-е годы. В сериале путешественники, направляющиеся на черноморские курорты, становятся жертвами жестоких убийц. Правоохранители долгое время не могут выйти на след злоумышленников.

В центре повествования оказываются Виталий Витвицкий и его беременная жена Ирина Овсянникова, которые попадают в руки так называемой «банды амазонок».

Главные роли в сериале исполнили Олег Каменщиков, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Ольга Смирнова и другие. Режиссером-постановщиком стал Гога Мамаджанян, оператором-постановщиком — Анатолий Симченко.

Дата премьеры пока не объявлена, но уже понятно, что проект обещает быть не менее напряженным и мрачным, чем оригинальный «Чикатило».

Ранее сообщалось, что триллер Ларса фон Триера о маньяке вновь покажут в российском прокате.