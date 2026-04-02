Производитель косметики из Подмосковья принял участие в бизнес-миссии в Бангкоке

Подмосковный производитель косметики принял участие в бизнес-миссии в Бангкоке, которая была организована Московским экспортным центром. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Так, резидент ОЭЗ «Дубна» ESTILAB выбрал стратегию поэтапного выхода на рынок. Сначала акцент сделают на аптечные сети, онлайн-каналы и мелкую розницу. После оценки статистики продаж целью станут крупные бьюти-сети.

По итогам переговоров в ходе бизнес-миссии был определен потенциальный партнер — команда, которая специализируется на выводе отечественных брендов на азиатские рынки.

