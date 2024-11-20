В Люберцах задержали мужчину, который забил насмерть свою 5-месячную дочь

В Люберцах задержали уроженца Таджикистана в возрасте 28 лет, который забил насмерть свою малолетнюю дочь. Девочке было пять месяцев, рассказали в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено накануне в Малаховке. Мужчина вместе с дочерью находился в своей квартире, когда девочка начала плакать. Раздраженный этим, мужчина нанес ребенку множественные удары по голове. В результате девочка скончалась на месте.

На злоумышленника завели уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении мужчины под стражу.