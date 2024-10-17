В Люберцах задержали таксиста, который угрожал ножом местному жителю. Инцидент произошел в поселке Жилино-1, передает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, житель 2000 года рождения поссорился с незнакомцем, и тот направил в его сторону нож.

Подозреваемого задержали. Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии — мужчина 1995 года рождения, работающий таксистом. На злоумышленника завели уголовное дело.