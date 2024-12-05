В Люберцах задержали жителя Мытищ за попытку сбыта более килограмма наркотиков

Полицейские в Люберцах задержали жителя Мытищ в возрасте 47 лет за хранение и попытку сбыта более килограмма наркотических веществ, передает ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники правоохранительных органов проверили место жительства мужчины на проспекте Астрахова и нашли там два прозрачных пакета и четыре свертка. В них находилось более килограмма наркотиков.

Мужчина во всем сознался и рассказал, что хранил наркотики с целью дальнейшего сбыта. На него завели уголовное дело. Сейчас злоумышленник под стражей.