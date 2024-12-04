В Люберцах задержали жителя Тульской области, который ранил ножом двоих мужчин в СНТ

В Люберцах задержали жителя Тульской области, который ранил ножом двоих мужчин в одном из СНТ городского округа. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, в одном из СНТ между тремя мужчинами произошел конфликт. В ходе разборок один из них ранил двоих оппонентов ножом. В результате мужчины 1976 и 1994 годов рождения были госпитализированы с травмами.

Нападавшего задержали. Им оказался уроженец Тульской области 1990 года рождения. На мужчину завели уголовное дело.