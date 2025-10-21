В Люберцах завершат капремонт Детской школы искусств

На улице Кирова, д.43 в Люберцах завершается капитальный ремонт Детской школы искусств №1, рабочие завершают общестроительные работы, ведут пусконаладку инженерных сетей и установку мебели. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Строители также выполняют работы по благоустройству и озеленению.

В здании школы уже заменили деревянные перекрытия, провели кровельные работы, обновили фасад здания, установили новое ограждение и освещение на территории и не только. Общая площадь здания составляет 710,8 кв. м, открыть его планируют в начале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.