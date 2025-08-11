В Люберцах завершили устройство монолитных конструкций на пешеходном переходе на Октябрьском проспекте

В Люберцах уже более чем на 90% построили новый подземный пешеходный переход на пересечении Октябрьского проспекта и Красной улицы. О ходе работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На объекте уже завершили устройство монолитных конструкций и внутреннюю отделку. Сейчас ведется подготовка к остеклению входов и устройству фасадов.

Также строится аналогичный объект на пересечении Октябрьского проспекта со Смирновской улицей. Там ведется разработка котлована и вынос коммуникаций.

Протяженность переходов превысит 63 м, а ширина и высота — 4 м. Объекты оборудуют четырьмя закрытыми лестничными сходами. Также установят подъемные платформы для маломобильных пассажиров. Все работы завершатся в конце года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области начали строить тоннель от будущей станции метро «Липовая роща» до станции «Строгино».