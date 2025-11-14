В Лобне начались отделочные работы в рамках капремонта школы им. Героя Советского Союза Борисова

На улице Мирная, 24а городского округа Лобня продолжается капитальный ремонт школы № 3 им. Героя Советского Союза В.А. Борисова, подрядчик приступил к отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 55 человек и четыре единицы техники.

Площадь объекта составляет более 4,4 тыс. кв. м. В нем отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и не только. Открыть школу планируют к 1 сентября 2026 года.

