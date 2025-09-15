В Лобне открыли парк «Защитников Москвы», расположенный между 3-м микрорайоном и кварталом «Депо», у жилого комплекса «Победа». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

На территории обустроили игровую площадку с безопасным резиновым покрытием, площадки для волейбола, баскетбола и стритбола, разместили столы для настольного тенниса, велодорожку и памп-трек. Кроме того, там есть пруд с дорожками и мостиками и площадка для выгула домашних животных.

Рабочие также привели в порядок памятники, посвященные защитникам столицы, среди них — стела «Лобненский рубеж обороны Москвы», памятники «Морякам-тихоокеанцам и красноармейцам-сибирякам», «Противотанковый ров».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.