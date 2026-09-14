Два ребенка найдены мертвыми в квартире Петербурга: что известно о трагедии
СК: после странной смерти двух семилетних детей в Петербурге возбудили дело
В Невском районе Санкт-Петербурга утром 14 сентября в одной из квартир на проспекте Обуховской Обороны обнаружили тела двух семилетних детей. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах погибших не выявлено. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу, передает Российская газета.
По факту смерти несовершеннолетних Следственный отдел по Невскому району возбудил уголовное дело. На место происшествия направили следственно-оперативную группу.
Следователи осматривают квартиру и собирают первичные материалы, которые могут помочь установить обстоятельства произошедшего.
Для выяснения причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Специалистам предстоит установить точные причины гибели детей.
Расследование продолжается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.