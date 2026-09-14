Дача может ударить по кошельку: за что владельцам участков грозят штрафы

Собрали урожай, закрыли сезон и забыли про участок до весны? Такая беспечность может обернуться штрафом. Осенью владельцам дач стоит внимательнее следить за сухой травой, опавшей листвой, кострами и состоянием территории — именно в этот период чаще всего фиксируют нарушения, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» глава коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.

Хотя отдельных «осенних штрафов» для дачников нет, именно в это время года возрастает риск нарушить правила пожарной безопасности и обращения с отходами. По словам юриста, одна из главных обязанностей владельцев участков — своевременно убирать мусор, сухую растительность и косить траву.

«В соответствии с пунктом 67 Правил противопожарного режима собственники и иные правообладатели садовых и огородных участков обязаны своевременно убирать мусор и сухую растительность, а также косить траву», — пояснил Жорин.

За нарушение требований пожарной безопасности дачнику может грозить предупреждение или штраф от ₽5 до ₽15 тыс. Если в регионе действует особый противопожарный режим, сумма взыскания увеличивается — от ₽10 до ₽20 тыс.

Особое внимание осенью стоит уделить сжиганию листьев и веток. После уборки участка многие пытаются избавиться от растительных отходов с помощью огня, однако делать это можно только с соблюдением строгих правил. На обычном садовом участке открытый огонь для сжигания мусора должен находиться не ближе 15 метров от зданий и построек. Если используется специальная металлическая или другая негорючая емкость, расстояние можно сократить до 7,5 метра. При этом костер нельзя оставлять без присмотра. Кроме того, разводить огонь запрещено при сильном ветре и во время действия особого противопожарного режима.

Еще одна популярная ошибка дачников — попытка вывезти мешки с листьями, ветками или другим мусором за пределы участка и оставить их в лесу, у дороги или на пустыре. По словам Сергея Жорина, такие действия считаются нарушением правил обращения с отходами. За незаконное размещение мусора для граждан предусмотрен штраф от ₽2 до ₽3 тыс. Если отходы выгружают из автомобиля в неположенном месте, сумма взыскания может составить уже от ₽10 до ₽15 тыс. Юрист советует заранее узнать, где в конкретном населенном пункте принимают растительные и бытовые отходы, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями.

Следить осенью нужно не только за мусором, но и за состоянием самой земли. Владельцев участков обязали бороться с опасными инвазивными растениями, в том числе с борщевиком Сосновского. С 1 марта 2026 года правообладатели земель должны принимать меры по удалению таких растений. При этом конкретные штрафы устанавливаются региональными законами. В Московской области за отсутствие мер по борьбе с борщевиком для граждан предусмотрено предупреждение или штраф в размере ₽5 тыс. Кроме того, признаками неиспользования садового участка могут стать сильное зарастание территории сорняками или ее захламление.

«Безопасная рекомендация на осень проста: участок нужно очистить от сухой растительности, отходы утилизировать правильно, а перед разведением огня проверить, не введен ли в регионе особый противопожарный режим», — заключил Жорин.

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