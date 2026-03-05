В Лобне почти наполовину завершили капремонт школы имени Борисова

На улице Мирная, 24а, городского округа Лобня продолжается капитальный ремонт школы № 3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова, стройготовность объекта достигла 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 55 человек и две единицы техники. Они завершают демонтажные работы, занимаются отделкой и общестроительными работами, параллельно ведут ремонт кровли и фасада и не только.

Площадь объекта составляет более 4,4 тыс. кв. м. В нем проведут ремонт заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы и так далее. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.