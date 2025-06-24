В Лобне прокуратура помогла прекратить земляные работы в зоне особо охраняемой природной территории

Прокуратура города Лобни провела проверку по факту неправомерного проведения земляных работ, которые организовали в зоне особо охраняемой природной территории в округе. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, администрация городского округа выдала ордер организации на проведение работ по монтажу комплектной трансформаторной подстанции в охранной зоне памятника природы федерального значения «Озеро Киово и его котловина». При этом у компании не было разрешительных документов, согласования проектной документации и государственной экологической экспертизы.

В результате главе муниципалитета и руководителю организации выдали представления, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Незаконно выданный ордер отозван, работы по монтажу были прекращены.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.