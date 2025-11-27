В Лобне в 2026 году откроют новый ФОК

В Лобне на улице Ленина продолжается строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), его планируют открыть в начале 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, строители приступили устройству фасадов здания. Кроме того, они ведут внутренние отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.

Площадь здания составит около 3,1 тыс. кв. м, в нем разместят две чаши бассейна, тренажерный зал, медицинский блок, раздевалки, душевые и административные помещения. На территории обустроят зону отдыха и парковку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.