В Лобне вынесли приговор по делу о гибели двух человек при пожаре в ТЦ

В Лобне вынесли приговор по уголовному делу о гибели двоих человек в результате возгорания в торговом центре, которое произошло в феврале прошлого года. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

Фигурант дела — индивидуальный предприниматель Юрий Адаев. Суд установил, что по его вине в помещении ТЦ загорелись горючие материалы от электрического обогревателя, что привело к пожару.

Травмы получили мужчина и женщина. Обоих госпитализировали. Впоследствии они скончались в больнице.

Суд приговорил Адаева к двум годам колонии-поселения.