В Лобне завершат строительство новой гостиницы

Н а улице Вокзальной в Лобне, в шаговой доступности от железнодорожной станции, возводят новую гостиницу на 49 номеров, ее планируют открыть в апреле 2026 года — инвестиции в строительство составили 200 млн рублей. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, стройготовность достигла 90%. Реализацию проекта сопровождает Центр содействия строительству при Правительстве Московской области, генподрядчик – компания «Арбита».

В здании три этажа, его площадь составила около 1,8 тыс. кв. м. В нем разместят зоны регистрации и ожидания, служебные помещения, номера. Рядом с гостиницей предусмотрена парковка, в том числе для людей с инвалидностью.

