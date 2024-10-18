В Лосино-Петровском до конца года достроят поликлинику на 320 посещений в смену

В четвертом квартале текущего года в Лосино-Петровском планируется достроить долгожданную поликлинику на 320 посещений в смену. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение возводится на территории микрорайона Лукино-Варино с весны прошлого года. Его площадь превысит шесть тысяч квадратных метров. На данный момент степень готовности объекта составляет около 60%.

Сейчас в муниципалитете существует дефицит в 452 посещения поликлиники в смену. Ввод нового учреждения позволит решить эту проблему. К нему прикрепят более восемнадцати тысяч жителей, в том числе свыше трех тысяч детей.