В Лосино-Петровском наполовину завершили строительство школы

В микрорайоне Лукино-Варино поселка Свердловский Лосино-Петровского округа продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тыс. учеников, стройготовность объекта превысила 55%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строители ведут работы по утеплению фасадов, после чего приступят к установке оконных блоков. В школе разместят учебные классы и лаборантские, помещения для кружков и индивидуальных занятий, актовый зал, два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, столовую с пищеблоком полного цикла, медкабинет и административные помещения. Завершить работы планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.