В Лосино-Петровском открыли обновленный детский сад

В Лосино-Петровском на улице Гоголя, 30 после капитального ремонта открыли корпус детского сада «Ивушка». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Я рада встречать всех детей в нашем новом, прекрасном, теплом, уютном, ярком детском саду», — отметила воспитатель Наталья Беляева.

В рамках ремонта строители обновили фасад здания, заменили инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений, кровельные работы и не только. Учреждение рассчитано на 10 разновозрастных групп в возрасте от 2,5 до 7 лет, им доступны музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда, психолога и собственный музей «Русская изба».

«Наш садик стал очень красивым и ярким. Мне нравятся новые кровати и подушки. А больше всего — новые игрушки», — поделилась впечатлениями воспитанница Александра Свириденко.

