В Лосино-Петровском учительница приобрела квартиру по соципотеке

Учительница Ирина Соловьева, которая преподает математику в МБОУ «Свердловская СОШ им. М. П. Марченко», купила квартиру в городском округе Лосино-Петровский в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, новая участница узнала про нее от коллег и директора школы. Педагог переехала в Подмосковье из Оренбургской области, программа позволила ей переехать в собственную однокомнатную квартиру.

«Новоселье отпраздновали еще в сентябре. Квартира у нас на вторичном рынке, чуть позже сделаем в ней ремонт, чтобы было еще уютнее», — отметила учительница.

