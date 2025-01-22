В Лотошино предъявили обвинение мужчине, который на грузовике протаранил полицейский автомобиль

В Лотошино предъявили обвинение местному жителю, который на грузовике протаранил полицейский автомобиль. Преступление было совершено в декабре 2024 года, сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, мужчина находился за рулем грузового автомобиля Volvo FL10. Транспортное средство остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Однако водитель проигнорировал требование и протаранил полицейский автомобиль. В этот момент возле служебной машины находились сотрудники. Совершив преступление, злоумышленник скрылся.

Личность нарушителя установили и задержали мужчину. Им оказался местный житель 1991 года рождения. На злоумышленника завели уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.