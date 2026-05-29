В Лотошино снесут аварийный жилой дом

В поселке Кировский городского округа Лотошино ликвидируют аварийный жилой дом №23а 1958 года постройки, который располагается в центре поселка, его площадь составляет порядка 100 кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажное деревянное строение пришло в негодность и его деревянные несущие конструкции частично разрушились. При этом восстановить здание было невозможно, поэтому его признали аварийным. После этого в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Московской области» были расселены жильцы четырех квартир.

Рабочие уже проводят демонтаж аварийного здания, снос завершат до конца июня 2026 года. На освобожденной территории администрация планирует оборудовать детскую игровую площадку.

