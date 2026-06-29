В Луховицах проведут капремонт школы

В городе Луховицы на переулке Учебном продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 9, на объекте выполнено 40% от общего объема работ — учреждение откроют к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Специалисты ведут работы по устройству стен и перегородок, штукатурке поверхностей, монтажу оконных блоков и кровельного покрытия, а также электромонтажные работы и прокладку системы вентиляции.

Площадь здания составляет почти 2,7 тыс. кв. м, после ремонта в нем появятся обновленные учебные кабинеты, рекреации, современные инженерные системы и безопасная пришкольная территория. Кроме того, проект предусматривает обустройство спортивного ядра площадью более 4 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.