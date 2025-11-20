В Лыткарино компания изготовила более 8 млн соусов
Фото: [Компания «ЕВРОПРОДУКТ»]
С начала 2025 года компания «ЕВРОПРОДУКТ» в Лыткарино изготовила более 8 млн упаковок соусов под брендом TAMAKI, она производит продукты японской, паназиатской и кухни фьюжн. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В прошлом году компания реализовала проект по модернизации и расширению линейки продукции, воспользовавшись займом Фонда развития промышленности Московской области. Реализация проекта позволила увеличить мощность завода за 2025 год на 32%», — отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, на производстве работают 450 человек. Объем реализованных инвестиций в этом году составляет 420 млн рублей. На предприятии также производят панировочные сухари, васаби, рисовый уксус и другую продукцию.
