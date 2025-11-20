В Лыткарино компания изготовила более 8 млн соусов

С начала 2025 года компания «ЕВРОПРОДУКТ» в Лыткарино изготовила более 8 млн упаковок соусов под брендом TAMAKI, она производит продукты японской, паназиатской и кухни фьюжн. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.