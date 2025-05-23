В Лыткарино мужчина получил 80 часов обязательных работ за ложный донос о кредитах

Прокуратура города Лыткарино поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который пытался избежать обязательных платежей по кредиту. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. З06 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Согласно сообщению, в сентябре 2024 года он обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные оформили на него 14 микрозаймов. Мужчина заявил, что это причинило ему ущерб в размере 163 тыс. рублей.

Полицейские предупредили его об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Мужчина знал, что никто не оформлял на него кредиты, однако все равно написал заявление о преступлении. В ходе расследования стало известно, что он сам оформил займы и написал заявление, чтобы приостановить выплаты. Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме, ему назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.