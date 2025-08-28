В Лыткарино оштрафовали мужчину, который пытался дать взятку инспектору ДПС

В Лыткарино вынесли приговор мужчине, который пытался дать взятку сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в июне текущего года инспекторы ДПС остановили автомобиль за выезд на полосу встречного движения. Мужчина, находившийся за рулем, желая избежать ответственности, предложил инспектору взятку в размере 5 тыс. руб. Купюру он положил в подстаканник. Однако правоохранитель отказался от денег и предупредил об уголовной ответственности за взяточничество.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к штрафу в размере 30 тыс. руб.

Ранее в ведомстве сообщили, что суд в Одинцово рассмотрит дело 19-летнего москвича, выступавшего в роли курьера мошенников.