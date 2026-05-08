В Лыткарино по федеральному проекту капитально отремонтируют канализационный коллектор на улице Парковой

В городском округе Лыткарино в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» стартует капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора. Работы развернутся на участке сетей по улице Парковой и затронут 6 канализационных камер. Контракт на выполнение ремонтных мероприятий был заключен в мае 2026 года.

Как сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, объектом реконструкции станет двухниточный коллектор диаметром 600 мм — канализационный трубопровод, состоящий из двух параллельных труб, которые могут функционировать как совместно, так и независимо друг от друга.

Подобная конструкция существенно повышает надежность системы: если на одной линии произойдет авария, стоки автоматически перенаправляются на вторую трубу, что исключает риск серьезных коммунальных сбоев и затопления. Кроме того, такая схема позволяет проводить профилактические и ремонтные работы на одной нити без остановки всей сети — система продолжает работать в штатном режиме. К тому же две трубы суммарно обладают большей пропускной способностью, что особенно важно в периоды пиковых нагрузок или при увеличении числа подключенных потребителей.

Успешная реализация проекта имеет большое значение для городской инфраструктуры: после завершения ремонта надежное водоотведение будет обеспечено для 30 тыс. жителей Лыткарина. Завершить все строительно‐монтажные работы планируется до конца ноября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе модернизируют более 1 тыс. контейнерных площадок.