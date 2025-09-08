В Лыткарино после вмешательства прокуратуры сотрудникам организации выплатили задолженность по зарплате

В Лыткарино после вмешательства прокуратуры местная организация выплатила сотрудникам задолженность по зарплате. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

В ведомство поступило обращение от 29 работников одной из местных организаций. Выяснилось, что работодатель не выплатил им зарплату на общую сумму более 4 млн руб.

Городская прокуратура внесла руководителю юрлица представление об устранении нарушений. Оно было рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, гендиректора компании оштрафовали на 15 тыс. руб. Помимо этого, было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты.

Ранее после вмешательства прокуратуры жительница Пушкино получила положенную ей выплату на покупку школьной формы для сына.