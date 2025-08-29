В Пушкино после вмешательства прокуратуры жительница получила выплату на покупку школьной формы для ребенка

В Пушкино после вмешательства прокуратуры местная жительница получила выплату на покупку школьной формы для своего сына. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Так, в прокуратуру поступило обращение от многодетной матери по вопросам предоставления соцподдержки. Выяснилось, что ранее женщине необоснованно отказали в предоставлении выплаты на покупку школьной форму для ребенка и в выдаче ему соцкарты.

Причиной отказа стало отсутствие регистрации на территории Подмосковья. При этом мальчик проживает в регионе, ходит в местную школу и наблюдается в детской поликлинике.

Прокуратура внесла представление руководителю окружного управления соцразвития № 27. Оно было оставлено без удовлетворения. Тогда прокуратура подала иск в суд, который был удовлетворен. В результате семья получила положенные ей меры соцподдержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав округов проконтролировать готовность образовательных учреждений региона к новому учебному году.