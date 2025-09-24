В Лыткарино прокуратура помогла оборудовать пандусом вход в здание

Прокуратура города Лыткарино провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов и помогла оборудовать пандусом вход в здание. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в здании, где организация оказывала услуги по оформлению сделок с недвижимостью, не был обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильной группы населения. Прокуратура внесла руководителю фирмы представление, в результате чего вход в помещение оборудовали пандусом.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.