В Лыткарино вынесли приговор по делу о мошенничестве на 3,5 млн рублей

Лыткаринский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении женщины, которая вошла в состав группы мошенников, обманувших жительницу на 3,5 млн рублей, преступница признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным суда, подсудимая вступила в преступный сговор с другими участниками группы. В апреле 2025 года они связывались с потерпевшей через мессенджер под видом кураторов по биржевым валютным сделкам. Они убедили ее снять сбережения и перевести их на сторонние банковские счета якобы с целью получения дополнительного заработка и последующего вывода прибыли. Женщина оформила кредиты на свое имя, обналичила денежные средства и на лестничной площадке многоквартирного дома по месту своего проживания передала подсудимой более 1 млн рублей подсудимой. Остальные 2,5 млн были переведены на счета других участников преступной группы.

Суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации материального вреда в размере 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.