В медучреждениях Подмосковья стали проводить больше операций

В Подмосковье стали проводить больше оперативных вмешательств. Этот показатель за 2025 год вырос на 40%, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, в 2025 году в стационарных отделениях, в том числе кратковременного пребывания, провели более 433 тыс. операций. При этом большинство операций — 58% — в регионе проводятся малоинвазивно.

Подмосковные медучреждения активно оснащают новым оборудованием, в том числе высокотехнологичным. За год в регионе открыли 60 стационаров кратковременного пребывания.

Также в поликлиниках выстроили диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, что позволяет своевременно корректировать лечение и направлять их на плановую госпитализацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе важно продолжать трансформацию сферы здравоохранения.