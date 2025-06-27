В медучреждениях Подмосковья ввели в работу еще четыре единицы тяжелого оборудования

В Подмосковье в медучреждениях ввели в работу еще четыре единицы тяжелого оборудования. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, в психиатрической больнице № 5 и амбулатории Щелковской больницы в Медвежьих Озерах начали работать два новых аппарата для рентген-диагностики.

В поликлинике № 14 Балашихинской больницы ввели в работу новый маммограф, а в поликлинике № 2 Щелковской больницы во Фряново — новый флюорограф.

На закупку техники выделили свыше 80 млн руб. Ее приобрели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о планах по оснащению перинатальных центров области новым оборудованием.