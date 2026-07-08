Андрей Воробьев пригласил жителей отпраздновать День семьи, любви и верности в парках Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности. Он отметил, что этот праздник напоминает о самом важном — близких, доме, опоре.

«Крепкая семья — это основа всего. Пусть в ваших домах всегда будет тепло, уют и взаимопонимание», — пожелал глава региона.

Губернатор отдельно выразил благодарность многодетным семьям, семьям участников СВО и семьям, которые воспитывают приемных детей.

Также Воробьев пригласил жителей отметить праздник в подмосковных парках, которые подготовили насыщенную программу в рамках общеобластного мероприятия «Семья. Лето. Парк».

Так, 8 июля в Центральном парке Ногинска проводят фотовыставку «Семейные архивы», пленэр, программу «Семейные старты», мастер-классы, музыкальный концерт и парад семей. В парке «Елочки» в Домодедово посетителей ждут мастер-классы, парад семей и праздничный концерт.

Основные мероприятия пройдут 11 июля. К примеру, в Центральном парке Лобни состоятся торжественная свадебная церемония, интерактивная программа, дискотека, концерт, викторина, тренировка по самбо. В парке им. Ю. А. Гагарина в Шатуре проведут семейную эстафету «Мама, папа, я — дружная семья», концерт, мастер-классы.

«Это лишь малая часть того, что мы подготовили для жителей и гостей Подмосковья. Смотрите афишу и приходите в наши парки вместе с родными и друзьями», — заключил губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество многодетных в регионе выросло до 120 тыс.