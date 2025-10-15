В МФЦ Подмосковья для пенсионеров провели семинары по мессенджеру МАХ

Обучающие семинары по использованию национального мессенджера МАХ провели в подмосковных МФЦ для участников проекта «Активное долголетие». Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Занятия посетили порядка 600 человек. Им рассказали, как установить приложение и пользоваться им, а также объяснили, в чем заключаются преимущества платформы.

В нескольких филиалах МФЦ проведут второй этап обучающих семинаров. График и адреса проведения занятий доступны здесь.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников областных МФЦ с профессиональным праздником.