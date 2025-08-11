В МФЦ Подмосковья с начала года собрали более 21 тонны гуманитарной помощи для бойцов СВО и беженцев

В подмосковных МФЦ с начала текущего года было собрано свыше 21 тонны гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции и для пунктов временного размещения. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С самого начала спецоперации МФЦ Подмосковья оказывают помощь фронту и тем, кто сейчас крайне нуждается в поддержке, — беженцам, раненым бойцам в госпиталях», – отметила директор ГКУ МО«Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Нередко помощь собирают по запросам самих военнослужащих. Сотрудники МФЦ плетут маскировочные сети, закупают продукты и лекарства. Кроме того, они выезжают в госпитали и ПВР, где помогают людям с оформлением или восстановлением документов.

В Подмосковье продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте контрактмо.рф.

