В МФЦ Подмосковья теперь можно получить услуги БТИ
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО]
В подмосковных многофункциональных центрах теперь можно получить услуги БТИ. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Филиалы Бюро техинвентаризации расположены в сорока семи муниципалитетах. С началом работы специалистов учреждения в МФЦ региона жителям станет гораздо проще получить соответствующие услуги, так как все офисы «Мои документы» имеют удобную транспортную доступность.
Так, теперь специалисты БТИ ведут прием в пятидесяти шести отделениях МФЦ. С их помощью можно заказать межевой план, техпаспорт объекта недвижимости, архивные справки.