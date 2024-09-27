В МФЦ Подмосковья теперь можно получить услуги БТИ

В подмосковных многофункциональных центрах теперь можно получить услуги БТИ. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Филиалы Бюро техинвентаризации расположены в сорока семи муниципалитетах. С началом работы специалистов учреждения в МФЦ региона жителям станет гораздо проще получить соответствующие услуги, так как все офисы «Мои документы» имеют удобную транспортную доступность.

Так, теперь специалисты БТИ ведут прием в пятидесяти шести отделениях МФЦ. С их помощью можно заказать межевой план, техпаспорт объекта недвижимости, архивные справки.