В МФЦ Подмосковья в День Государственного флага России провели мастер-классы для детей

Мастер-классы «Российский флаг — символ государства» провели в МФЦ Подмосковья
Фото: [МФЦ Московской области]
В подмосковных МФЦ в рамках празднования Дня Государственного флага России провели детские мастер-классы на тему «Российский флаг — символ государства». Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В МФЦ Подмосковья большое внимание уделяют воспитанию молодого поколения в духе патриотизма», – рассказала директор ГКУ МО «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.
В рамках мастер-классов дети рисовали тематические рисунки и мастерили поделки в виде триколора. Также посетителям МФЦ раздавали ленты, флажки, значки. Помимо этого, были организованы викторины на знание истории российского флага.
