В МФЦ Подмосковья в День Государственного флага России провели мастер-классы для детей

Мастер-классы «Российский флаг — символ государства» провели в МФЦ Подмосковья

Официально

Фото: [МФЦ Московской области]

В подмосковных МФЦ в рамках празднования Дня Государственного флага России провели детские мастер-классы на тему «Российский флаг — символ государства». Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В МФЦ Подмосковья большое внимание уделяют воспитанию молодого поколения в духе патриотизма», – рассказала директор ГКУ МО «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

В рамках мастер-классов дети рисовали тематические рисунки и мастерили поделки в виде триколора. Также посетителям МФЦ раздавали ленты, флажки, значки. Помимо этого, были организованы викторины на знание истории российского флага.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл форум педагогов Московской области.

Актуально
Подмосковье
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области